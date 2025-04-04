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Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

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Nazilli'de üniversite öğrencisi Büşra Cin'in sır ölümüne ilişkin soruşturma sürerken sevgisi Özcan Korkmaz tutuklandı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken olayla ilgili genç kızın tutuklanan sevgilisi için "Hapiste ziyaret edebiliyor muyuz? Böyle yakışıklı bir çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bayramın ilk günü Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in cansız bedeni bulundu. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genç kızın, cinayete kurban gidip gitmediğine dair soruşturma sürerken Cin'in sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı.

KAVGA ETTİKLERİNİ DOĞRULADI

Korkmaz, emniyetteki ifadesinde sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti. Korkmaz, kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi.

YAPILAN YORUMLAR PES DEDİRTTİ

Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken genç kızın tutuklanan sevgilisi için sosyal medyada yapılan yorumlar pes dedirtti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Üniversite öğrencisi Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Üniversite öğrencisi Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Üniversite öğrencisi Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Üniversite öğrencisi Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

İşte toplumumuzun özeti . . .

Yorum Beğen140
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Haber YorumlarıMehmet Tunçel:

boşuna gebermiyorlar zaten

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıAaa:

bunlar toplumun sinir uçlarıyla oynamak için özellikle fonlanıyorlarda olabilirler bu ihtimal bu denli salakların olma ihtimalinden daha güçlü bence

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Haber Yorumlarıhacı avcı:

gerçekten zevksiz bunlar

Yorum Beğen12
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Haber Yorumları8y6kjfrwmd:

Kadınlar fıtrat gereği hayran olmaya yatkındır.

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Haber YorumlarıIbrahim Ateş:

Bu yorumları yazanlarin tespit edilip tutuklanması gerekir.suç işlemeye meğilli insanlar.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bunları ruh ve sinirhastalıkları polikliniğine gönderilmesi gerekiyor.

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