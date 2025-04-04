Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Bayramın ilk günü Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in cansız bedeni bulundu. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genç kızın, cinayete kurban gidip gitmediğine dair soruşturma sürerken Cin'in sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı.

KAVGA ETTİKLERİNİ DOĞRULADI

Korkmaz, emniyetteki ifadesinde sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti. Korkmaz, kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi.

YAPILAN YORUMLAR PES DEDİRTTİ

Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken genç kızın tutuklanan sevgilisi için sosyal medyada yapılan yorumlar pes dedirtti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;