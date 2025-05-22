Ünalan Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Kırıldı

Ünalan Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Kırıldı
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Ünalan Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Kırıldı
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İstanbul Ünalan Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerin kırılması sonucu istasyon kapatıldı. Yolcular normal merdivenleri kullanmak zorunda kaldı ve özellikle yaşlı ile çocuklu bireyler zorluk yaşadı.

Ünalan Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven kırıldı

İSTANBUL - Ünalan Metro İstasyonu'nun yürüyen merdivenlerinde meydana gelen kırılma sonucu, yürüyen merdivenler kullanıma kapatılırken, yolcular merdivenleri çıkmakta güçlük çekti.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M4 Metro Hattı'nın Ünalan İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yürüyen merdivenlerin bazı basamakları henüz bilinmeyen bir nedenle kırıldı. Yürüyen merdivenler kullanıma kapatılırken, istasyona giriş ve çıkışlar normal merdivenlerden sağlandı. Başta yaşlı ve çocuklu bireyler olmak üzere vatandaşlar merdivenlerden çıkmakta güçlük çekti.

İstasyonda bulunan yolculardan Salih Çelik, "Bu tür arızalara İstanbul'un her yerinde rastlıyoruz. Özellikle çocuklu kadınlar çok zorluk çekiyor. Bir an önce merdivenin yapılması gerek." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - 3.Sayfa
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