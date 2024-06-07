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Yurt dışından getirilen telefonları umrecilerin pasaportlarıyla kaydettiren PTT memurlarına hapis cezası

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PTT'de çalışan 2 memur, umreye giden 1356 kişinin e-Devlet şifrelerini ele geçirip pasaportlarına yurt dışından getirilen telefonları işletti. Umrecilerin, aldıkları telefonları kendi adları üzerine kaydettirememeleri sonucu ortaya çıkan durumun dava konusu olmasıyla memurlardan biri 7 yıl 4 ay, diğeri ise 5 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 PTT memuru, umreye giden 1356 kişinin e-Devlet şifrelerini ele geçirerek pasaportlarına yurt dışından getirilen telefonları işlettiler. Durumun dava konusu olması sonucunda PTT memuru Bilal Karabiber 7 yıl 4 ay 22 gün, Ahmet Çelikkaya ise 5 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PASAPORTLARINA BAŞKA TELEFON KAYDETTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Dini ibadetlerini yerine getirmek amacıyla bir tur firmasıyla anlaşıp umreye giden 1356 kişiden bir kısmı yurt dışından aldıkları telefonları pasaportlarına işletmek istediğinde önceden telefon işletilmiş olduğunu fark edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2 PTT MEMURU BİLGİLERİ ELE GEÇİRMİŞ

Araştırmalarda Hatay'da PTT acenteliği yapan Ahmet Çelikkaya'nın aynı dönemde umreye giden 1356 kişinin kimlik bilgilerini ele geçirdiği belirlendi. Serinyol PTT şubesinde görevli Bilal Karabiber'in ise kendisine liste halinde verilen bu bilgileri kullanarak, sistemden e-Devlet şifrelerini aldığı tespit edildi. İki kişi hakkında iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

"TELEFON ELİMDE KALDI"

İddianamede ifadesine yer verilen mağdurlardan Abdulkadir A., 2018 Aralık'ta umreye gittiğini belirterek, "Umre dönüşünde telefon aldım. Suudi Arabistan'dan almış olduğum telefonu pasaportuma işleyecektim. Sonra anladım ki pasaportuma başka bir telefon işletilmiş. Almış olduğum telefonu pasaportuma işletemedim, telefon elimde kaldı" dedi.

Yurt dışından getirilen telefonları umrecilerin pasaportlarıyla kaydettiren PTT memurlarına hapis cezası

Raziye D. ise umreye gittiğinde oradan herhangi bir malzeme getirmediğini ifade ederek, "İddianamede geçen olaydan haberim yoktu, ancak bana tebligat ulaştıktan sonra oğlum, benim e-Devlet sistemime giriş yaptı ve üzerime 2 tane telefon işletildiğini tespit etti. Ben herhangi bir telefon almadım ve pasaportuma telefon işletmedim" dedi.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Sanıklar Ahmet Çelikkaya ve Bilal Karabiber ise konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyleyerek, üzerlerine atılı suçu kabul etmedi. Hatay 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık Bilal Karabiber'e, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve vermek' suçlarından 7 yıl 4 ay 22 gün, sanık Ahmet Çelikkaya'ya ise 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve vermek' suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kararın gerekçesinde sanık Ahmet Çelikkaya'nın mağdurların kimlik bilgileriyle bir cep telefonunu PTT memuru sanık Bilal Karabiber'e verdiği, sanığın bu bilgileri kullanarak e-Devlet şifresi talebinde bulunduğu, gerekli onay kodunun da kendisine verilen telefona geldiği belirtildi. Sanığın, onay kodunu sisteme girmesiyle mağdurlara e-Devlet şifrelerini temin ettiği ve sanıkların şifre başına bir GSM operatörü bayi işleten başka birinden 10-15 lira aldıkları belirtildi. Sanıkların 26 Aralık 2018'den 16 Ocak 2019'a kadar mağdurların kişisel bilgilerini kullanıp e-Devlet şifrelerini aldıkları ve karşılığında menfaat temin ettikleri aktarıldı.

Yurt dışından getirilen telefonları umrecilerin pasaportlarıyla kaydettiren PTT memurlarına hapis cezası

"DAHA CAYDIRICI CEZA VERİLMESİ LAZIM"

Mağdurların avukatı Fırat Bilici, umreye gidenlerin kişisel verilerini sanıklara veren kişilerin yurt dışından getirdikleri telefonları işletip satmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Ve bu sanıklar, kendilerine bu listeyi veren kişilere e-Devlet şifresi sağlıyorlar ve e-Devlet şifreleriyle de kişilerin adlarına telefon açtırmak niyetindeler. Şahıslar bu davanın sonucunda biri 7 yıl 4 ay 22 gün, diğeri de 5 yıl 7 ay olmak üzere ceza aldılar. Bu verilen ceza kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirmesinden. Bu verilen cezalar mağdur sayısının bu kadar fazla olduğu bir dosyada kesinlikle indirim yapılmamasının gerektiği konusu da değerlendirildiğinde düşük kalmıştır. Yani daha fazla ceza olması gerekiyordu, caydırıcı olması gerekiyordu. Çünkü dava dosyasını tatbik ettiğimizde mağdurlardan bazılarının adlarına telefonlarının açıldığı, bir eylem aşamasına da geçirildiği, e-Devlet şifrelerinin haksız olarak alındığı ve bunlar dava dosyasına sabit olup, bu konularda kesinlikle daha caydırıcı cezaların verilmesi lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu E-Devlet PTT Hukuk 3.Sayfa Teknoloji Haberler

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