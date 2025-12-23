Haberler

Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umrecinin evinde taziye çadırı kuruldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinden Mekke'ye giden Türk umrecilerden Abidin Dağköy, ring otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Eşi ve bir kişi ise yaralandı. Olay yerinde taziye çadırları kuruldu.

Umre ibadetini yerine getirmek için Sakarya'nın Hendek ilçesinden Mekke'ye giden Türk kafilesine, kontrolden çıkan ring otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada Abidin Dağköy hayatını kaybederken eşi ve bir kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Türk umrecinin evinin önünde ise taziye çadırı kuruldu.

Suudi Arabistan'ın Mekke'i Mükerreme şehrinde umrecileri otellerden Harem'i Şerife götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde, otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Türk umreci kafilesine çarptı. Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden bir otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması sonucu Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Yalçın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken Emine Dağköy'ün ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Türkiye Cidde Konsolosluğu yetkilileri, olayın ardından derhal harekete geçildiğini, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve ailelerle irtibat sağlandığını bildirdi. Vefat haberini alan Sakarya'nın Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki yakınları ise Dağköy'ün evinin önünde taziye çadırı kurdu. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Sürekçioğlu, "Abidin Daköy ağabeyimiz, umre ziyareti için gittiği Mekke'de trafik kazası sebebiyle vefat etti ve hanımı hastanede tedavi görüyor. Hem tedavi süreçleri hem de cenazenin ülkeye getirilmesi için görüşmeler devam ediyor. Bu işlemler neticesinde ya orada defnedilecek ya da burada" dedi. - SAKARYA

