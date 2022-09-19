Yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı

Ümraniye'de oyun oynayan 8 yaşındaki çocuğa caddede karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı. Çocuk otomobilin çarpmasıyla caddenin kenarına savruldu. Kazada yaralanan çocuk otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Ahmet Cevdetpaşa Caddesi'nde medyana geldi. Oyun oynadığı sırada caddenin karşı tarafına geçen 8 yaşındaki Ali E.'ye cadde de seyir halindeki bir otomobil çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan çocuk otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müşahede altında tutulan ve bütün tetkikleri yapılan çocuğun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuğa otomobilin çarptığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza yapan çocuğun babası Sinan E., "Cumartesi saat 16.30 civarında iş yerinde çalışırken arkadaş bana telefon ile 'oğlun kaza geçirdi' dedi, acil gelmemi söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte oynarken ara sokaktan caddeye doğru gelirken hızlı bir şekilde arabanın gelmesiyle beraber çarpışıyorlar. Çocuğun durumu iyi hastaneye götürdük, gerekli tetkikleri yapıldı. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok, normal hayatına devam ediyor. Burada bir set, tümsek olmasını talep ediyoruz. Bir başkasına da zarar gelmesin" dedi.

(Ömer Karaoğlu - Mehmet Kurt - İHA)