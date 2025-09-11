Ümraniye'de Trafik Kazası: Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı, 2 Yaralı

Ümraniye'de otomobilin İETT otobüsüne çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Küçüksu Caddesi'nde yaşandı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 VA 9313 plakalı otomobil sürücüsü M.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde sürücü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otobüs sürücüsünün de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL