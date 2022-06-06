Temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ümraniye'de cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü o sırada caddede karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine çarptı.

Ümraniye'de cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü o sırada caddede karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine çarptı. Kazada ağır yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde saat 10.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, cadde de temizlik yapan ve o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle temizlik işçisi 5 metre ileri fırlayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı temizlik işçisine ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından hastaneye sevk etti. Temizlik işçisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anında dükkanında olan esnaf Aziz Çakmak, "Dükkanda otururken ses geldi, gittim baktım. Buraları temizleyen kardeşimiz yerde yatıyor kalp masajı yapıyorlardı. Durumu ağır, trafik polisine sordum o da durumunun ağır olduğunu söyledi. Buraları günlük temizleyen kişi" dedi.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir - (İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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