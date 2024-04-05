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Otomobilin altında kalan çocuk kazanın şokuyla kalkıp yürümeye başladı

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İstanbul'da otomobilin altında kalan 11 yaşındaki çocuk, kazanın şokuyla aracın altından çıkıp hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çocuğa çarpan araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Vücudunda kırık olan çocuğun tedavisi sürüyor.

SÜRÜKLENDİĞİ ARACIN ALTINDAN ÇIKIP YÜRÜDÜ

Kaza, İstanbul Ümraniye'de 3 Nisan tarihinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, 11 yaşındaki Yunus Emre Bozdemir'e çarparak altına aldı. Otomobilin altında kalan çocuk bir süre sürüklendi ardından kazanın şokuyla bir anda otomobilin altından çıkarak yürümeye devam etti.

Otomobilin altında kalan çocuk kazanın şokuyla kalkıp yürümeye başladı

'ACI VAR MI?' DİYE SORUP GİTTİ

Sürücü aracından inerek çarptığı çocuğa 'acı var mı?' diye sordu. Çocuğun, 'yok' demesi üzerine ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Yunus Emre'nin yardımına ise çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları koştu. Talihsiz çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin altında kalan çocuk kazanın şokuyla kalkıp yürümeye başladı

"AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE KAÇIYOR"

Yunus Emre Bozdemir'in babası Abdulbaki Bozdemir, "Oğluma bir şahıs arabayla vurup kaçıyor. Gri renkli bir arabaydı. Plakasını alamadık. Kamera görüntülerini aldık. Oğluma soruyor 'acı var mı' diye. O da 'yok' diyor. Kendisi ambulans çağırmak yerine kaçıp gidiyor. Şikayetçiyim, bir an önce yetkililerden şahsın bulunmasını istiyorum. Oğlumun kolunda kırık var. Dalağında yaralar var. Şu anda müşahede altında bekliyor. Doktorların demesine göre bir ay daha yatacak gibi" diye konuştu.

Otomobilin altında kalan çocuk kazanın şokuyla kalkıp yürümeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye Güvenlik Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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