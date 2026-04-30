Ümraniye'de otomobilden 2 kilo altın ve 60 bin Euro çalan 4 şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de otomobilden 2 kilo altın ve 60 bin Euro çalan 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul Ümraniye'de otoparkta park halinde bulunan bir otomobilden 2 kilogram altın ile 60 bin Euro çalan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Ümraniye'de otoparkta park halinde bulunan bir otomobilden 2 kilogram altın ile 60 bin Euro çalan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 14 Nisan'da Ümraniye ilçesi Esenevler Mahallesi'nde M.B.'ye ait otomobilin içinde bulunan 2 kilogram altın ile 60 bin Euro para çalındı. Olayın ardından mağdurun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hırsızlık anının otoparkın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde motosiklet kaskı takarak yüzünü gizleyen bir şüphelinin otoparka girdikten sonra otomobile yöneldiği, aracın kapısını açarak hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden motosikletle uzaklaştığını, çaldığı altın ve parayı ise bir süre sonra başka bir otomobilde bekleyen suç ortaklarına teslim ettiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda söz konusu otomobilin de bir süre sonra çalınan altın ve parayı başka bir araca aktardığı belirlendi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
