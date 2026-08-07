Ümraniye'de Otluk Yangın Paniği

Ümraniye TEM Otoyolu kenarındaki otluk alanda yangın meydana geldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken yangına ilk müdahale bir beton mikseri hortumuyla yapıldı.

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ümraniye bağlantı yolu üzerindeki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana doğru sirayet etti. Yangına ilk müdahale bir beton mikseri tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle birlikte yangın hızla kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı