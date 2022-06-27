Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini öldüresiye dövdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini öldüresiye dövdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini öldüresiye dövdü

Ümraniye'de dükkanına müşteri olarak gelen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çocuğun babası tarafından darp edildi. Aldığı darbeler sonrası market sahibi kanlar içerisinde yere yığılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Darp sonrası yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye'de meydana gelen olayda iddiaya göre, markete alışveriş yapmak üzere gelen küçük kız çocuğu işletme sahibi tarafından tacize uğradı. Kız çocuğunun yaşanan olayı babasına anlatması sonrası olay yerine gelen baba ve beraberindekiler, işletme sahibini sokak ortasında darp etti.

Ümraniye'de markette taciz iddiası: Dükkanı basıp darbettiler

MAHALLE SAKİNLERİ İDDİALARI YALANLADI

Market sahibi, aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğunun taciz edildiğini iddia eden baba, konuya ilişkin şikayetçi olurken market sahibiyse hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri ise taciz iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Market sahibi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ümraniye'de markette taciz iddiası: Dükkanı basıp darbettiler

"PARA ÜSTÜ VERİRKEN ELİ ELİNE DEĞMİŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Yuşa Eymen, "Market sahibi, para üstü verirken eli kızın eline değmiş. Kız da bu olayı babasına anlatmış. Kızın babası dükkana gelip market sahibini boynundan tutarak yere yatırdı. Tacizci diye bağırdıktan sonra da dövmeye başladı. Kısa süre sonra başka araçla gelen bir kişi de market sahibine saldırdı" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümraniye kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

MURAT ÖZBEN :

Kamera kaydı incelenip karar verilmeli İş yeri açma ruhsatına kamera zorunluluğu getirilmeli Kamerasız işyeri kalmamalı Kamera çalışıp çalışmadığı denetilmeli

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
ÖZGÜR KARDEŞ:

Şu Linç çileri tutuklayacaksın bir daha çıkamayacak. Nolmuş Taciz iddiası varsa. Adı üstünde iddia. Hiç bişey net değil. Ayrıca İddia'dan öte gerçekten taciz olmuş olsa bile nolmuş yani. Kanun cezasını verir. Haklıyken haksız duruma düşersiniz

Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
adem :

döveni atın cezaevine aklı başına gelsin saçmalığa bak

Cevap Yaz 9 41 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title