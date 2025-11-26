Haberler

Ümraniye'de Lise Öğrencileri Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ümraniye'de Lise Öğrencileri Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Ümraniye Madenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde dağıtılan lokumları tükettikten sonra mide bulantısı yaşayan 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 35'i taburcu edilirken, 5 öğrencinin tedavisi devam ediyor.

Ümraniye'de bir lisede dağıtılan lokumları tüketen 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 35'i taburcu edilirken, 5 öğrencinin tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Madenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Afet yönetimi ile ilgili verilen seminerde dağıtılan lokumları yiyen 40 öğrenci kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 35'i yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, 5 öğrencinin tahlil süreçlerinin sürdüğü öğrenildi. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine toplam 40 kişi çeşitli hastanelerimize başvurmuştur. Başvuruların 25'i ambulansla, 15'i ise ayaktan gerçekleştirilmiştir. Hastalarımızdan 35'i gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Kalan 5 hastamızın tahlil ve takip süreçleri devam etmekte olup genel durumları iyidir. Bir hastamız da, yapılan tetkikler sonrası rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edilmiş olup ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapılmıştır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL




