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Ümraniye'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

Ümraniye'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın
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Ümraniye'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ümraniye'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve hurdalık malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm deposunda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki iş yerine sıçramasını önledi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ölü ya da yaralanma yaşanmayan depo yangını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı gören Berk Koç, "Biz yan tarafta çalışıyorduk, oradan yangını gördük. İlk önce dumanlar çıkmaya başladı sonra baktık ki alevler de yükseliyor. Çalışma arkadaşlarımızın burada bulunan arabalarını kaldırdık. Bayağı alevler çıktı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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