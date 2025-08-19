Ümraniye'de Eşini Sokak Ortasında Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Ümraniye'de Eşini Sokak Ortasında Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Ümraniye'de kıskançlık yüzünden eşi Nıgına Sattarova'yı boğazından keserek öldüren Umıd S. ve cinayete karışan Urınboy B., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sattarova'nın cinayetten önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Ümraniye'de Özbekistan uyruklu eşi Nıgına Sattarova'yı, sokak ortasında boğazını satırla keserek öldüren Umıd S. ve cinayete karıştığı belirlenen Urınboy B. emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Sattarova'nın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 17 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Umıd S. (35) isimli şahıs, kıskançlık sebebiyle tartıştığı Özbekistan uyruklu eşi Nıgına Sattarova'yı (35) sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürmüştü. Sattarova'yı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Umıd S. isimli şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları kapsamında dün sabah saatlerinde Ümraniye'de yakalanmıştı. Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlenmişti. Öte yandan olaya dahil olduğu tespit edilen Urınboy B. (25) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Umıd S. ve Urınboy B., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özbekistanlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Ümraniye'de yaşanan kan donduran olayda Nıgına Sattarova'nın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Umıd S.'nin bir köşede eşini takip ettiği ve Sattarova'nın akşam saatlerinde evine giriş yaptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
