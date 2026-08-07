Ümraniye'de Balkon Çöktü: 2 Araç Hasar Gördü

Ümraniye'de 3 katlı binanın 2'nci kat balkonunda çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökmenin etkisiyle sokak üzerinde bulunan 2 araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Erciyes Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2'nci kat balkonu, henüz bilinmeyen bir nedenle 1'inci kata çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bina içerisinde bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde dışarı çıkarılırken, sokak güvenlik tedbiri kapsamında trafiğe kapatılarak bina tahliye edildi. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı