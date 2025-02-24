Uludağ'da Teleferik Kuyruğu: Vatandaşlar Soğukta Beklemek Zorunda Kaldı

Bursa Uludağ'dan teleferikle inmek isteyen vatandaşlar yaklaşık bir saat boyunca bekledi. Metrelerce oluşan teleferik kuyruğu kameraya yansıdı. Tatilciler dondurucu soğukta titremek zorunda kaldı.

Bursa'nın en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da eğlenmek isteyen yerli ve yabancı turistler dönül için teleferiği tercih edince hevesleri kursağında kaldı. İddiaya göre 1 saat boyunca çalışmayan teleferik nedeniyle vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlarda tepki gösterdi. Yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi. - BURSA