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Uludağ'da Teleferik Kuyruğu: Vatandaşlar Soğukta Beklemek Zorunda Kaldı

Uludağ'da Teleferik Kuyruğu: Vatandaşlar Soğukta Beklemek Zorunda Kaldı
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Bursa Uludağ'da teleferikle inmek isteyen vatandaşlar yaklaşık bir saat boyunca beklemek zorunda kaldı. Metrelerce kuyruk oluşurken, tatilciler dondurucu soğukta titredi. Teleferiğin çalışmaması nedeniyle gelen tepkilere henüz yetkililerden bir yanıt gelmedi.

Bursa Uludağ'dan teleferikle inmek isteyen vatandaşlar yaklaşık bir saat boyunca bekledi. Metrelerce oluşan teleferik kuyruğu kameraya yansıdı. Tatilciler dondurucu soğukta titremek zorunda kaldı.

Bursa'nın en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da eğlenmek isteyen yerli ve yabancı turistler dönül için teleferiği tercih edince hevesleri kursağında kaldı. İddiaya göre 1 saat boyunca çalışmayan teleferik nedeniyle vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlarda tepki gösterdi. Yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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