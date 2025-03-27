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Uludağ'da Kervansaray Otel'de Yangın Çıktı

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Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelde tatilcinin olmadığı ve içeride görevli olup olmadığının kontrol edildiği belirtildi.

Uludağ'da Kervansaray Otel'de yangın

BURSA - Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Uludağ'da Kervansaray Otel'de Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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