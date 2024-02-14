Ülkeye kaçak yollarla giren 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla giren 12 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar gözaltına alındı ve sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.
Ülkeye kaçak yollarla giren 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 şahsı yakaladı.
İnegöl Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yenice mahallesi Razgat Sokak'taki bir apartmanda Suriye uyruklu şahısların kaldığını tespit etti. Apartmana baskın düzenleyen ekipler ilçeye kaçak yollarla gelen 12 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına aldılar.
Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.