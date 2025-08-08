Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: " Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa