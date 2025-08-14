Ukrayna Ordusunun Rusya'ya İHA Saldırısı: 13 Yaralı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Rostov-on-Don kentine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2'si ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Rus ordusuna petrol ürünleri tedarik eden Volgograd'daki petrol rafinerisine yönelik saldırının ardından da yangın çıktı.

Ukrayna, bir kez daha Rus topraklarını hedef aldı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın Rostov-on-Don kentine İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Rostov-on-Don Vali Vekili Yury Slyusar Telegram'dan yaptığı açıklamada, 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir İHA'nın binaya isabet ettiği görüldü.

Petrol rafinerisini de vurdu

Ukrayna ordusu ayrıca Rus ordusuna petrol ürünleri tedarik eden Volgograd'daki petrol rafinerisini de hedef aldı. Volvograg Valisi Andrey Bocharov yaptığı açıklamada, rafineride yangın çıktığını, itfaiye ekiplerinin hızla alevlere müdahale ettiğini ve ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, rafinerinin her yıl 15 milyon tondan fazla petrol işlediğini ve bunun Rusya'nın rafineri kapasitesinin yüzde 5.6'sına denk geldiğini belirtti. Tesis, Rus askeri lojistiği için kritik önem taşıyan dizel, benzin ve havacılık yakıtı üretiyor.

Bu ay 3 Rus rafinerisi faaliyetlerini durdurdu veya azalttı

Ukrayna, Rusya'daki endüstriyel ve askeri tesislere düzenli olarak uzun menzilli İHA'lar ile saldırı düzenliyor. Rus ordusunu besleyen petrol rafinerileri, bu saldırıların sık sık hedefi oluyor. Ukrayna'nın İHA saldırılarının yol açtığı hasar nedeniyle bu ay 3 Rus rafinerisi faaliyetlerini durdurdu veya azalttı. - ROSTOV ON DON