Ukrayna Ordusu'ndan Kursk'ta İHA Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı

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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Saldırının, ailelerin yoğun olarak bulunduğu bir plaja kasıtlı olarak yapıldığı belirtildi.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk kentinde bir plaja düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Kursk Bölgesi Vali Vekili Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, Gorodskoy plajına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu bir Rus askeri de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını ifade etti. Khinshtein, "İnsanlar İHA saldırısıyla ilgili bilgilendirildikten sonra hep birlikte plaja gelmişti. Asker, ikinci bir patlama meydana geldiğinde insanları tahliye etmeye başlamıştı. Maalesef hayatta kalamadı" ifadelerini kullandı.

Khinshtein, saldırının bölgede ailelerin yoğun olarak bulunduğu bir alanda kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Yaralılardan 5'inin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise hava savunma birliklerinin gece boyu 23'ü Kursk bölgesi olmak üzere toplam 9 bölgede Ukrayna'ya ait 86 İHA'yı imha ettiğini aktardı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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