Ukrayna'nın Sumy Bölgesinde İHA Saldırısında Aile Katledildi

Ukrayna'nın Sumy Bölgesinde İHA Saldırısında Aile Katledildi
Güncelleme:
Rus güçleri, Ukrayna'nın Sumy bölgesine saldırdı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda, 4 ve 6 yaşlarında iki kardeş ile anne ve babaları hayatını kaybetti. Bölge Valisi Oleh Hryhorov yaptığı açıklamada, "Gece boyunca düşman, Chernechchyna köyünde bir apartmanını kasıtlı olarak saldırı İHA'sıyla vurdu" dedi. Hryhorov, ailenin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarıldığını belirtti. - SUMY

