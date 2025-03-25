İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı
Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren hükümlü, olayı ilk kez anlattı

Özgecan Aslan'ın katilini öldüren hükümlü, olayı ilk kez anlattı
İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

Eşiyle ilgili skandal paylaşım cezaevindeki İmamoğlu'nu isyan ettirdi

Ukrayna'nın Luhansk Bombardımanında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ordusunun Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi, 2'si gazeteci olmak üzere hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından protesto açıklamaları yaptı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2'si gazeteci 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesini hedef aldı. Bölgeye Rusya tarafından atanan Vali Leonid Pasechnik yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bombardımanda 2'si gazeteci, 4'ü sivil 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ölenlerden 2'sinin İzvestiya gazetesinin savaş muhabiri Aleksandr Fedorçak ve Zvezda TV kanalının kameramanı Andrei Panov olduğunu belirtti. Zaharova ayrıca Zvezda muhabiri Nikita Goldin ve kanalın şoförü Aleksandr Sirkeli'nin yaralandığını aktardı. Zaharova saldırının "Ukrayna'nın hedefli bir topçu ateşi" olduğunu vurguladı. Zaharova, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler'e saldırıya "uygun şekilde" tepki vermeleri çağrısında bulundu.

Rusya, Luhansk'ı 30 Eylül 2022'de Donetsk, Herson ve Zaporijiya ile birlikte ilhak etmişti. - LUHANSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title