Ukrayna'nın Lipetsk'e İHA Saldırısı: 1 Ölü

Ukrayna'nın Lipetsk'e İHA Saldırısı: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna güçleri, Rusya'nın Lipetsk bölgesine insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 70'li yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sonrası bir evin hasar gördüğü ve inşaatta bulunan bir binada zarar meydana geldiği açıklandı.

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Lipetsk bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, Rusya'nın güneybatısındaki Lipetsk bölgesini insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Bölge Valisi Igor Artamonov yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle bir evin hasar gördüğünü, 70'li yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Artamonov ayrıca Lipetsk bölgesine bağlı Yelets kentinde inşaat halindeki bir binanın da hasar gördüğünü, yakındaki bir otoparkta ise küçük çaplı yangın çıktığını aktardı. Ukrayna'nın hedefleri arasında Lipetsk-2 Havalimanı ve hava bombaları, İskender-M füzeleri ve seyir füzeleri için piller üreten önemli bir tesis olan Energia tesisinin yer aldığı öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Lipetsk bölgesi üzerinde gece boyu Ukrayna'ya ait 10 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Daha önce de hedef almıştı

Ukrayna, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin başlıca eğitim merkezi olan hava üssünün de bulunduğu stratejik öneme sahip Lipetsk bölgesine daha önce çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti. Ukrayna ordusu Ağustos ayında Lipetsk Havalimanının vurulduğunu, güdümlü bombaların hedef alındığını açıklamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı

Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Yaşar İpek, Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı

Ünlü şarkıcı Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.