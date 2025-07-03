Ukrayna'nın Lipetsk'e İHA Saldırısı: 1 Ölü

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Lipetsk bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, Rusya'nın güneybatısındaki Lipetsk bölgesini insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Bölge Valisi Igor Artamonov yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle bir evin hasar gördüğünü, 70'li yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Artamonov ayrıca Lipetsk bölgesine bağlı Yelets kentinde inşaat halindeki bir binanın da hasar gördüğünü, yakındaki bir otoparkta ise küçük çaplı yangın çıktığını aktardı. Ukrayna'nın hedefleri arasında Lipetsk-2 Havalimanı ve hava bombaları, İskender-M füzeleri ve seyir füzeleri için piller üreten önemli bir tesis olan Energia tesisinin yer aldığı öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Lipetsk bölgesi üzerinde gece boyu Ukrayna'ya ait 10 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Daha önce de hedef almıştı

Ukrayna, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin başlıca eğitim merkezi olan hava üssünün de bulunduğu stratejik öneme sahip Lipetsk bölgesine daha önce çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti. Ukrayna ordusu Ağustos ayında Lipetsk Havalimanının vurulduğunu, güdümlü bombaların hedef alındığını açıklamıştı. - MOSKOVA