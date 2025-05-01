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Ukrayna'nın Herson Saldırısında 7 Ölü, 20 Yaralı

Ukrayna'nın Herson Saldırısında 7 Ölü, 20 Yaralı
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Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine yapılan Ukrayna saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Rusya'dan yapılan açıklamalara göre, saldırıda insansız hava araçları kullanıldığı belirtildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Herson'a atanan Vali Vladimir Saldo, Ukrayna'nın Herson'a düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine saldırı düzenledi. Rusya tarafından Herson'a atanan Vali Vladimir Saldo, Ukrayna saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda Oleshky şehrinde bir pazarın yerel saatle 09.30 sıralarında hedef alındığını belirtirken, ilk saldırı dalgasının ardından Ukrayna'nın hayatta kalanları hedef almak amacıyla daha fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini iddia etti.

"Ukrayna ambulanslara karşı misket bombası kullandı"

Devlet medyasına konuşan başka bir Rus yetkili ise Ukrayna güçlerinin olay yerine toplanan ambulanslara karşı misket bombası kullandığını öne sürdü.

Ukraynalı yetkililerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. - HERSON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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