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UKMTO: "BAE açıklarında demirli gemi yana yattı, saldırı ihtimali araştırılıyor"

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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Raşid Limanı açıklarında bir ticari geminin yana yatmış halde görüldüğünü, geminin saldırı sonucu su almış olabileceğini, incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Raşid Limanı açıklarında bir ticari geminin yana yatmış halde görüldüğünü, geminin saldırı sonucu su almış olabileceğini, incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE'deki Raşid Limanı'nın 24 deniz mili kuzeybatısında bir tanker kaptanının, demirliyken yana yatmış bir gemi gördüğünü bildirdiği ifade edildi. Ticari geminin gerçekleştirilen saldırı sonucu su almış olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Yetkililer tarafından inceleme yürütülürken, gemilerin bölgeden dikkatli bir şekilde geçiş yapmaları ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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