Uğur Dündar'ın babalık davasında Yargıtay son sözü söyledi

Uğur Dündar'ın babalık davasında Yargıtay son sözü söyledi
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Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Dilara G.'nin kendisine açtığı babalık davasının sonucunu sosyal medyadan paylaştı. Dündar'dan alınan DNA örneğiyle yapılan testte biyolojik bağ tespit edilmedi, Yargıtay da babalık iddiasını kesin olarak reddetti.

Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara G.'nin açtığı babalık davasında, Uğur Dündar'dan alınan DNA örneğiyle yapılan testin sonucu belli oldu. Yapılan testte Dündar ile Dilara G. arasında biyolojik bağ tespit edilmedi.

YARGITAY KESİN DİLLE REDDETTİ

Adli Tıp Kurumu raporuyla desteklenen bu sonuç sonrası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de babalık iddiasını kesin olarak reddetti. İddiayı başından beri reddeden ve davaya hazır olduğunu söyleyen gazeteci Uğur Dündar, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

"BÜYÜK BASKI YAŞADIK"

Uğur Dündar, yaptığı paylaşımda, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak, bu süreçte ailesiyle birlikte büyük bir manevi baskıya maruz kaldıklarını söyledi.

Mahkeme sürecinde hiçbir somut delil sunulmadan hayali bir iddiayla karşı karşıya kaldığını belirten Dündar, yaşadığı travmalara rağmen yargıya olan güveninin sarsılmadığını vurguladı. Kesinleşen kararla birlikte Dündar, kendisine iftira atanlara ve bilimsel sonuçlara rağmen asılsız iddiaları sürdürmeye devam edenlere karşı ağır tazminat davaları açacağını açıkladı.

Uğur Dündar'ın babalık davasında Yargıtay son sözü söyledi

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

hani bunlar mahkemelere güvenmiyordu ne oldu:) kndi menfaatine karar çıkıncada güvenmeyinde görelim

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Haber Yorumlarısamet:

güneş balçıkla sıvanmaz. zaten senden sıkmabaş da cıkmazdı

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Haber Yorumlarıkerem can:

Sen Allah'ın dinine savaş açarsan Allah da seni böyle sevmediğin şeyle imtihan eder.

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Haber YorumlarıDEVLET BAŞA:

ömründe kazandığı ilk dava olduğu için yargıya güveni tam

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