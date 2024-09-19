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Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum

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Uçakta hosteslerle kavga ederek olay çıkaran ve kara listeye alınan Dilan Çıtak Tatlıses, gözyaşları içinde kendisini savundu. Yaptıklarının arkasında olduğunu söyleyen Tatlıses, "Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim. Pardon ya! Kedime yapıldığı için ve şu an ön planda olduğum için mi bu karalama kampanyası içindeyim?" dedi.

Son günlerde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün THY'nin Bodrum-İstanbul seferinde hostesle kavga etti. Kurum tarafından kara listeye alınan Tatlıses, yayınladığı videoda ağlayarak kendisini savundu.

ÖNCE HOSTES SONRA POLİSLE TARTIŞTI

Tatlıses, kalkış ve iniş esnasında miyavlayan kedisini sakinleştirmek için kutusundan çıkartıp kucağına alınan hostesler tarafından uyarıldı. İkili arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyünce Tatlıses, hakaret ve tehditler savurarak hostese saldırdı. İniş sonrası hostesin şikayeti üzerine Dilan Çıtak hakkında işlem başlatıldı. Öfkesi dinmeyen Tatlıses, bu sefer de işlem yapan polis memuruna hakaret ederek "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" dedi.

Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum

AĞLAYA AĞLAYA KENDİSİNİ SAVUNDU

Yaşananların ardından ağlayarak kendisini savunduğu bir canlı yayın açan Dilan Çıtak Tatlıses şunları söyledi: "Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim!! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı!!! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya! Kedime yapıldığı için ve şu an ön planda olduğum için mi bu karalama kampanyası içindeyim?"

Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum

Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Dilan Çıtak Magazin Ünlüler Hukuk Kavga

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Yorumlar (7)

ANADOLU PARSI:

Düne kadar kimsenin tanımadığı biriydin.Şimdi gündem oldun.Insanlara saygılı olmayı öğreneceksin.Daha yaşın çok genç...

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Kartal Doğan:

Dilan hanım bence oyunculuk falan yapsın, Uçaktaki Aslan halinden kamera karşısında kediye dönüşme yeteneği herkeste yok..

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Ahmet Kaya:

Böylelerine İslam'ın 6. şartını öğretmek gerek. Haddini bilmeyi.

20
2
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GAGS:

ah yazık ya merak etme pornon çıksa da üç beş kişiden fazla izleyen olmaz, gündem de olmaz.. sen kedi çıkarmışsın uçuş sırasında, diğeri köpek çıkarsın hayvan korkuyo diye, öbürü ejderYa çıkarsın.. pokemon gibi kapıştırın hatta.. asıl soru ön planda olduğun için mi bu karalama değil, ön planda olduğun için, güvendiklerin olduğu için mi böyle aslan kesildin yediler mi seni koçum!

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Mücahit Kılıç:

Ama kurallara karşı geldin. Aslına bakarsan saydığın şeylerin temeli de kurallara karşı gelmek seninkisi diğerlerine gore hafif ama sonuçta kural dışı hareket

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Emrah null:

niye aglıyon ki abla

16
0
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oturan:

Kedine kurban ol o sesini çukarmsmış sen zırlamışsın

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0
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