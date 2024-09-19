Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum

Son günlerde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün THY'nin Bodrum-İstanbul seferinde hostesle kavga etti. Kurum tarafından kara listeye alınan Tatlıses, yayınladığı videoda ağlayarak kendisini savundu.

ÖNCE HOSTES SONRA POLİSLE TARTIŞTI

Tatlıses, kalkış ve iniş esnasında miyavlayan kedisini sakinleştirmek için kutusundan çıkartıp kucağına alınan hostesler tarafından uyarıldı. İkili arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyünce Tatlıses, hakaret ve tehditler savurarak hostese saldırdı. İniş sonrası hostesin şikayeti üzerine Dilan Çıtak hakkında işlem başlatıldı. Öfkesi dinmeyen Tatlıses, bu sefer de işlem yapan polis memuruna hakaret ederek "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" dedi.

AĞLAYA AĞLAYA KENDİSİNİ SAVUNDU

Yaşananların ardından ağlayarak kendisini savunduğu bir canlı yayın açan Dilan Çıtak Tatlıses şunları söyledi: "Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim!! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı!!! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya! Kedime yapıldığı için ve şu an ön planda olduğum için mi bu karalama kampanyası içindeyim?"