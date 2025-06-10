Uçağa alınmayan yolcu, intikam almak için sahte bomba ihbarı yaptı

Uçağa alınmayan yolcu, intikam almak için sahte bomba ihbarı yaptı
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Uçağa alınmayan yolcu, intikam almak için sahte bomba ihbarı yaptı
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ABD'nin Michigan eyaletinde, Spirit Airlines'a ait bir uçağa geç kaldığı için alınmayan 23 yaşındaki Charles Robinson, uçağa binememesinin intikamını sahte bomba ihbarında bulunarak aldı. Robinson, Detroit'ten kalkacak olan uçuşunu kaçırdıktan sonra havayolu yetkilileriyle tartışma yaşadı.

ABD'nin Michigan eyaletinde Spirit Airlines'a ait bir uçağa geç kaldığı için alınmayan 23 yaşındaki Charles Robinson, uçağa binememesinin intikamını almak amacıyla sahte bomba ihbarında bulundu. Olay, ABD Michigan Doğu Bölgesi Savcılığı tarafından doğrulandı.

Robinson, Detroit'ten kalkacak olan Spirit Airlines'ın 2145 sefer sayılı uçuşunu kaçırdıktan sonra havayolu yetkilileriyle tartışma yaşadı. Görevliler tarafından uçağa alınmayacağı ve biletini yeniden rezerve etmesi gerektiği bildirilen Robinson, sabah saat 06.45 civarında, kaçırdığı uçuş için bomba ihbarı yaparak büyük bir paniğe neden oldu.

Savcılık açıklamasına göre Robinson, sadece sahte bir bomba tehdidiyle yetinmedi; aynı zamanda uydurma bir bombacının detaylı eşkal tarifini vererek kolluk kuvvetlerini yanılttı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken, bomba arama köpekleriyle uçakta ve çevresinde detaylı bir arama yapıldı. Neyse ki herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

ABD Savcısı Jerome F. Gorgon Jr., olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir Amerikalı, 'bomba' ve 'uçak' kelimelerini aynı cümlede duymak istemez. Bu tür tehditler güvenlik algımızı zedeliyor ve güvenlik güçlerinin kaynaklarını israf ediyor" dedi.

FBI, Robinson'u Los Angeles'a gitmek üzere başka bir uçuşa binmeye çalıştığı sırada havaalanında gözaltına aldı. Monroe, Michigan'da ikamet eden Robinson hakkında, sahte bomba tehdidiyle ilgili ceza davası açıldı.

Savcılığa göre, ihbar sırasında Robinson, "Bu uçuşu (2145) havaya uçurmaya çalışan biri olacak" dedi. Hatta, "Bu kişi TSA kontrol noktasından bombayı geçirmeye çalışacak. Tespit edilemeyeceğini söylüyorlar. Lütfen bu uçağın kalkmasına izin vermeyin" şeklinde konuştu.

Uçağa alınmayan yolcu, intikam almak için sahte bomba ihbarı yaptı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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