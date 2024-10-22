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Tuzluca Kaymakamı Jandarma Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

Tuzluca Kaymakamı Jandarma Kontrol Noktasını Ziyaret Etti
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Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, güvenlik hizmetlerinin önemi üzerine jandarma personeliyle bir araya geldi. Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve gerekli iyileştirmeleri talep etti.

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek jandarma personeliyle bir araya geldi.

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, ilçede güvenlik önlemlerinde önemli rol oynayan Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı Kontrol Noktasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, kontrol noktasında görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yılmaz, güvenlik hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için jandarma teşkilatının büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Ayrıca, kontrol noktasının işleyişi ve bölgedeki güvenlik durumu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, gerekli iyileştirmelerin yapılması konusunda talimatlar verdi. Ziyaret sonunda, jandarma personeline teşekkür eden Yılmaz, "Güvenli bir Tuzluca için gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Sizlerin gayreti, halkımızın güvenliğini sağlıyor." ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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