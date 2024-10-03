Üye Girişi
Haberler

Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken, polisi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi. Şahsın operasyon yapılan çetenin lideri olduğu öğrenildi.

İstanbul'da polis ekipleri bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda villa içindeki şüphelilerle ekipler arasında çatışma çıktı.

Olay, İstanbul Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi'nde lüks bir sitede 17.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri sitenin içinde bulunan bir villaya operasyon düzenledi. Evde bulunan E.E., F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri ile şahıslar arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru yaralanırken, polise ateş açan E.E. isimli şahıs etkisiz hale getirildi. Diğer şahıslar F.İ. ve Ç.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ambulans ekipleri olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olay yerinde ölen E.E. ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri şahıslarla ilgili tahkikat başlattı.

Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

ŞAHISLARIN BİRÇOK SUÇTAN KAYITLARI MEVCUT

Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şahısın ise SKM suçundan sabıkası ve atanmaları olduğu tespit edildi. Öte yandan ikametgahta yapılan aramalarda 3 adet tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

POLİS EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından polis ekipleri lüks villaların bulunduğu siteye giden caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis ekipleri caddeye girmeye çalışan araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanılan saldırıya yönelik 'X' üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem'imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun" dedi.

Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Polis Yaşam Tuzla

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi

Bomba iddia: Bibi banyoma dinleme cihazı yerleştirdi

 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Galatasaray'a Letonya'da büyük şok
500

Yorumlar (14)

Güven önemlş:

kasten öldürme suçu olan adam dışardamıymış

121
1
yanıtYanıtla
Mücahit Kılıç:

Süslü ile fotosu vardır bununda :)

73
9
yanıtYanıtla
Ser_hat:

Bu ne cesaret.Farkında mısınız son yıllarda bu çeteler neden bu kadar çoğaldı...

72
0
yanıtYanıtla
MASUMANE3438:

polisimiz yaralanmadan öldürülmeden suçlular paket edimiyor hapse girmiyor bunları canlı ele geçireceğiz diye polisimiz askerimiz ya öluyor yada yararlanıyor yazık degilmi ana kuzularina???

70
0
yanıtYanıtla
Mehmet Mehmet:

Sağ almayın. Polisime Askerime Devletimin masum her ferdine kurşun sıkan kim olursa olsun ölecek yaştadır. Lütfen sağ almayın bunları. Polisimin Askerimin tırnağı incinmesin. Polis ve Asker bu ülkenin temel taşıdır kolonudur. Devlettir. Huzur ve Güvenin simgesidir. Polisimizi Askerimizi koruyacak kanun etkili olsun

31
1
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

İşte bu, polisle çatışmaya giriyor ise canlı almayacaksın mikropları

30
1
yanıtYanıtla
Bozkurtlar Diriliyor:

vefa özcan gibilerin sonu...

27
3
yanıtYanıtla
Yalçın Şen:

bu ülkenin adaleti polislerin ölmesine sebep oluyor.

25
0
yanıtYanıtla
Özgür Çocuk:

Bunların kaç suç kaydı varmış 30-40 var mıdır Maşallah elini kolunu sallayan herkes dışarıda

9
0
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

Önce salıyorlar ki bitkiler büyüsün, piyasa değeri kadar ödeme alıyorlar. Önce salıyorlar daha çok suç işlemiş suçlu yakalayınca daha büyük polis olunuyor çünkü. Düşün bak 1 kilo uyuşturucu yakalayan narkotikçi mi daha iyi iş yapmıştır yoksa 50 kilo yakalayan mı ? Onlar da En iyisi olabilmek için ipleri gevşetiyorlar, tohumlar saçılıyor, ekimler dikimler yapılıyor 50 kilo olunca yakalıyorlar. Çeteler de böyle üç beş yaralama yetmiyor daha iyi polis olmak için illa dosyanın kabarması gerek.

2
0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye savaşa girer mi? Beşiktaş Frankfurt maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Frankfurt geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Twente Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Twente Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Çağlar Söyüncü neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı cezalı mı (Twente Fenerbahçe)? Twente Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Twente Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ömer Marmuş kimdir? Ömer Marmuş Türk mü? Beşiktaş Frankfurt maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Frankfurt golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Beşiktaş Avrupa rakipleri kim? Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Fenerbahçe Avrupa rakipleri kim? Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Frankfurt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne, FB kaçıncı sırada?
title