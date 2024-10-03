Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da polis ekipleri bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda villa içindeki şüphelilerle ekipler arasında çatışma çıktı.

Olay, İstanbul Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi'nde lüks bir sitede 17.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri sitenin içinde bulunan bir villaya operasyon düzenledi. Evde bulunan E.E., F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri ile şahıslar arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru yaralanırken, polise ateş açan E.E. isimli şahıs etkisiz hale getirildi. Diğer şahıslar F.İ. ve Ç.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ambulans ekipleri olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olay yerinde ölen E.E. ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri şahıslarla ilgili tahkikat başlattı.

ŞAHISLARIN BİRÇOK SUÇTAN KAYITLARI MEVCUT

Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şahısın ise SKM suçundan sabıkası ve atanmaları olduğu tespit edildi. Öte yandan ikametgahta yapılan aramalarda 3 adet tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

POLİS EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından polis ekipleri lüks villaların bulunduğu siteye giden caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis ekipleri caddeye girmeye çalışan araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanılan saldırıya yönelik 'X' üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem'imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun" dedi.