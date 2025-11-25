Tuzla'da Yat Tesisinde Yangın Çıktı

Tuzla'da Nuh Yat Sanayi Sitesi'nde bir yat üretim tesisinde yangın çıktı. Çalışanlar arasında kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Nuh Yat Sanayi Sitesi A Blok 3'teki Mengiyay Yachts firmasına ait tersanende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede yapımı devam eden NB 113 isimli yatın başaltı zincirlik bölümünde kaynak makinesinden kıvılcımların sıçraması sonucu yangın çıktı. Parlamayla birlikte yoğun duman oluşurken, durumu fark eden çalışanlar arasında kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. AFAD ekipleri ise tedbir amaçlı gaz ölçümü gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensupları bazı çalışanlar tarafından engellenmeye çalışıldı. Görüntülerde bir tersane çalışanının basın mensuplarına hakaret ettiği ve çekim yapılmasını engellemeye çalıştığı görüldü. Bir çalışanın ise olay sonrası basın mensubunun üzerine aracını sürdüğü iddia edildi. - İSTANBUL