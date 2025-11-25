Haberler

Tuzla'da Yat Tesisinde Yangın Çıktı

Tuzla'da Yat Tesisinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nde Nuh Yat Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Tuzla'da Nuh Yat Sanayi Sitesi'nde bir yat üretim tesisinde yangın çıktı. Çalışanlar arasında kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Nuh Yat Sanayi Sitesi A Blok 3'teki Mengiyay Yachts firmasına ait tersanende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede yapımı devam eden NB 113 isimli yatın başaltı zincirlik bölümünde kaynak makinesinden kıvılcımların sıçraması sonucu yangın çıktı. Parlamayla birlikte yoğun duman oluşurken, durumu fark eden çalışanlar arasında kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. AFAD ekipleri ise tedbir amaçlı gaz ölçümü gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensupları bazı çalışanlar tarafından engellenmeye çalışıldı. Görüntülerde bir tersane çalışanının basın mensuplarına hakaret ettiği ve çekim yapılmasını engellemeye çalıştığı görüldü. Bir çalışanın ise olay sonrası basın mensubunun üzerine aracını sürdüğü iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.