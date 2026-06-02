Tuzla'da toprağa gömülü kompresör tankında 20 silah ele geçirildi

İstanbul Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Konteyner ve toprağa gömülü kompresör tankında 20 tabanca, 31 kabze ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edilen bir kişi Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı, 20 tabanca ele geçirildi.

Tuzla'da, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakın takibe alındı, şüpheli hakkında geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yürütülen saha çalışmaları kapsamında kimliği belirlenen S.A. (28), Anadolu Mahallesi'nde "işletme" olarak faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan incelemelerde, konteynerda ve boş alanda toprağa gömülü olan kompresör tankı içerisinde silahların olduğu tespit edildi. Söz konusu iş yerinde ve şahsa ait araçta yapılan aramalarda 20 tabanca, 31 kabze, 15 silah namlusu ve muhtelif sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

S.A. hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
