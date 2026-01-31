Haberler

Tuzla'da servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 2'si ağır 13 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla'da Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında bir servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 13 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Tuzla'da Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında servis minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınlı Mahallesi Sabiha Gökçen bağlantı yolu Pendik istikametinde yaşandı. E.A. yönetimindeki 34 LGS 511 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 DRL 866 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 13 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, servis minibüsü çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Ocak 2026 tarihi saat 16.30 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde, bir tur şirketine ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Kazada 13 kişinin yaralandığı, yaralıların olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Konyaspor maçında tribünler bu seslerle inledi