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Tuzla'da 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazada ihmal iddiası

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İstanbul Tuzla'da kontrolden çıkan bir servis minibüsü dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazada minibüsün arıza yaptığı, sürücünün de aracı rampa aşağı çalıştırmak için yan yola girdiği ancak yolda herhangi bir uyarı levhası ya da güvenlik önlemi olmadığı için yolun bittiği yerde yaklaşık 20 metrelik uçurumu fark edemediği iddia edildi.

Tuzla'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı minibüs kazasının ardından ihmal çıktı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi, Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Uğur'un kullandığı işçileri taşıyan34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, yolda ilerlediği sırada arıza yaparak durdu. Minibüs şoförü Uğur, aracı tali yola alarak çalıştırmak istedi. O sırada hareket eden minibüs, yoldan 20 metre yükseklikteki dere yatağına düştü.

Tuzla'daki kazada ihmaller ölüm getirdi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste bulunan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu minibüste bulunan 2'si ağır 13 yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken, ağır yaralılardan Adem Aksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yere şerit çekerek önlem aldı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından dere yatağına düşen minibüs, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Tuzla'daki kazada ihmaller ölüm getirdi

"ANA YOLDAN TALİ YOLA GİRDİ"

Kazayı gören Ercan Kırım, "Aracın çalışmadığını gördüm. Ana yoldan tali yola girdi. Oranın rampa olduğunu düşündüğü için o yola girdi. O sırada aracı çalıştırmak istedi. Ben de buradan geçerken ses duydum. Geldiğimde minibüs uçmuştu. Benim gördüğüm 5-6 ağır yaralı vardı. 7-8 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Polis ve ambulans geldi kısa sürede. 2 sağlıkçı arkadaş hızlı bir şekilde müdahale etti" dedi.

Tuzla'daki kazada ihmaller ölüm getirdi

YOLDA UYARI LEVHASI VE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADIĞI İDDİASI

İHA'nın haberine göre, minibüsün girdiği yan yolda herhangi bir uyarı levhası ya da güvenlik önlemi olmadığı, yolun bittiği yerde yaklaşık 20 metrelik uçurum olduğu ve minibüsün de buradan düştüğü belirtildi.

Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Tuzla'da 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazada ihmal iddiası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Hakkatten yol bitmiş yaw

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Haber YorumlarıOrco Can:

türkiyede yaşayan insan hayatı pamuk ipligine baglı .Onun icin Türkiyedeki bir şey yapıyorsam 5 defa düşünuyorum

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Haber Yorumlarısadece kadir:

denetim mekanizması yürütülmediği sürece böyle şeyler çok görürüz.

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