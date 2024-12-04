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Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu

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Tuzla'da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğu yere fırlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahıs hakkında karar verildi. Mahkeme, sanığın 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Tuzla'da bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 7 yaşındaki B.E.A. arkadaşları ile oyun oynarken, çocukların gürültüsünden rahatsız olan A.K. tarafından yere vurulmuştu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan şahıs, sonrasında serbest bırakılmış, tepkilerin ardından yeniden tutuklanmıştı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre sadece 12 gün cezaevinde kalan ve hakim karşısına çıkan caninin cezası belli oldu. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, mağdur çocuğun kendini savunamayacak durumda olduğunu, sanığın eylemini şiddetli ve canavarca hisle gerçekleştirdiğini kaydetti. Ancak çocuğun küfrettiğini kabul ettiğini ve sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği belirtilerek cezasında indirim istendi. Bakanlık avukatı ise sanığın eyleminin "öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilerek görevsizlik kararı verilmesini istedi.

MAHKEMEDEN "SUÇ İŞLEMEZ" ERTELEMESİ VE TAHLİYESİ

Mahkeme, "kasten yaralama" suçunun kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı işlendiğini belirterek sanığın 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Cezasında indirim uygulamadı ancak telafi edilecek bir zararın olmaması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğunu belirterek cezayı erteledi. Sanığın tahliyesine de hükmetti.

Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıoguz:

içerisi dışarıdan daha güvenli hale geldi

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Haber YorumlarıDoğan Kemer:

Senin adaletin batsın vicdanınız kurusun

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Haber YorumlarıZübükzade:

Ceza alması için illa çoçuğun ölmesi mi lazım

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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