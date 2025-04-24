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Tuzla'da Arıtma Tesisinde Patlama: 5 İşçi Yaralı

Tuzla'da Arıtma Tesisinde Patlama: 5 İşçi Yaralı
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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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