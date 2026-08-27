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Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten Tutuklandı

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten Tutuklandı
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Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz'da alkollü araç kullanarak kazaya karıştığı için 7 ay hapis cezası aldı ve mükerrer suç dosyası nedeniyle 17 Ağustos'ta teslim olarak tutuklandı. Ayrıca cezasının infazı tamamlanana kadar siyasi parti yöneticiliği yapamayacak.

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü araç kullanırken kazaya karışması nedeniyle aldığı 7 ay hapis cezası ve önceki mükerrer suç dosyası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayten hakkında ayrıca TCK 53/1-d maddesi kapsamında, cezasının infazı tamamlanıncaya kadar siyasi parti yöneticiliği yapamamasına yönelik hak yoksunluğu uygulanacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 3 Temmuz gecesi Burdur'da meydana geldi. Alkollü şekilde araç kullandığı sırada kazaya karışan Ayten, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayten, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili yürütülen adli süreçte Ayten hakkında 7 ay hapis cezası verildi. Ayten'in daha önce işlediği bir suç nedeniyle bulunan mükerrer dosyası da sürece dahil oldu. Hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ayten, 17 Ağustos günü akşam saatlerinde kendisi teslim olmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parti yöneticiliğine 7 aylık kısıtlama

Ayten hakkında verilen kararın bir diğer sonucu ise siyasi parti yöneticiliğiyle ilgili oldu. TCK'nın 53/1-d maddesi uyarınca Ayten'in, cezasının infazı tamamlanıncaya kadar siyasi parti yöneticisi veya denetçisi olamayacağı bildirildi. Buna göre Yeni Parti Burdur İl Başkanı olan Ayten'in, 7 aylık ceza süresi boyunca parti yöneticiliği görevini yürütmesine yönelik yasal kısıtlama uygulanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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