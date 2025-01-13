Tutuklanan DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı tahliye edildi
Diyarbakır'da 26 Kasım'da gözaltına alınan ve 30 Kasım'da tutuklanan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın tahliye olduğu bildirildi.
Diyarbakır'da 26 Kasım'da 9 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve 30 Kasım'da tutuklanan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın tahliye edildiği bildirildi.
30 Kasım'dan bu yana Sincan Cezaevi'nde bulunan Dündar'la ilgili gelişme Diyarbakır'daki Kayapınar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, "Eş Başkanımız Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edilmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dündar'ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisinden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 9 şüphelinin tutuklandığı, 4'ü mevcut delil, 1'i sağlık durumu nedeniyle 5 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 1 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığını" duyurmuştu.