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Tuşba'da Uçuruma Yuvarlanan Sürücü Yaralandı

Tuşba'da Uçuruma Yuvarlanan Sürücü Yaralandı
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Van'ın Tuşba ilçesinde, manzara seyreden bir kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobili 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde manzara seyreden sürücü, fren yerine gaza basınca yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi yakınında bulunan taşocağı civarında meydana geldi. Otomobilin içerisinden Van'ın manzarasını seyreden A.R. isimli kadın sürücü, bir anlık dalgınlık sonucu çalışan arabanın fren yerine gazına basınca 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiyenin yardımı ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.R., itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla 150 metrelik uçurumdan taşınarak ambulansa götürüldü. Yaralı A.R., ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri muhtemel yangına karşı otomobilden akü bağlantılarını söktü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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