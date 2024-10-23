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TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı "Ölümle savaştı"

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TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında gasbedildikten sonra hayatını kaybeden ticari taksi şoförünün arkadaşı, yıllardan beri ekmek kavgası içinde olduğunu ifade ederek "Ölümle savaştılar." dedi.

Tusaş'a düzenlenen terör saldırısında önce gasbedilen ardından öldürülen taksi şoförünün arkadaşı "Sabah 05.00'te kalkıp da insanları işine getirmek için uğraşan bir insandır. Şu durağın içinde savaş veren bir insandır. Yıllardan beri ekmek kavgasındalar. Ölümle savaştılar. Durağın sahibinin oğluydu, ismi Murat'tı. Çok sevdiğim kardeşimdi. Her zaman abi kardeş gibiydik." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı 'Ölümle savaştı'

TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

3-sayfa Gündem Hukuk Yaşam Ekmek Terör TUSAŞ

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Yorumlar (7)

Ersin Kılınç:

tamemen hükümetin güvenlik zaafından kaynaklanmıştır

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sade vatandaş:

ülkeyi yönetenler ve siyasetçiler koltuk sevdası şahsi menfaat ve çıkar rant, peşkeş peşine düşerse o ülkeye zararlarından başka verebilecekleri hiç bir şey olmaz ülkeyi yıkmak bölmek parçalamak rejimi değiştirmek isteyenleri ülkeyi kurtuluş savaşıyla düşmanlardan kurtaran yüce Türk ulusunun kurduğu meclise sokmak, sokmaya çalışmak en hafifiyle ihanettir

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Kemal Akman:

Tr nin kalbi denecek bir yerde böylesi bir olay. Çok istifa veya görevden alma gerektirir bu olay.

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Onuncu Köy:

Terör saldırıları öncesinde adi suçlar işliyorlar mutlaka . Eğer adi suçlara hızlı müdahale edilebilse , emniyet görevlileri gevşeklik göstermese belki de asıl suç işlenmeden önce yakalarsın failleri . Geçen senelerde de aynen böyle olmuştu . 24 saat öncesinde vatandaşı öldürüp arabasını gasp etmişlerdi . Özellikle araç gaspları dikkate alınmalı…

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