TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı 'Ölümle savaştı'

Tusaş'a düzenlenen terör saldırısında önce gasbedilen ardından öldürülen taksi şoförünün arkadaşı "Sabah 05.00'te kalkıp da insanları işine getirmek için uğraşan bir insandır. Şu durağın içinde savaş veren bir insandır. Yıllardan beri ekmek kavgasındalar. Ölümle savaştılar. Durağın sahibinin oğluydu, ismi Murat'tı. Çok sevdiğim kardeşimdi. Her zaman abi kardeş gibiydik." ifadelerini kullandı.