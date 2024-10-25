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Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

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5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerin 23 Ekim sabahı kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi Selim Bıyık, "Bir buçuk ila iki saat oturdular. Sohbet etmediler hiç. Seslerini hiç duymadık biz. Durmadan WhatsApp'tan ve sosyal medyadan yazışıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren teröristlerin 23 Ekim sabahı kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu.

PKK üyesi Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in 23 Ekim sabahı Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlediği saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Teröristlerin saldırının gerçekleştiği gün kahvaltı yaptıkları işletmenin sahibi Selim Bıyık, "Sabah saatlerinde 09.30 ila 10.00 arası geldiler. Bir buçuk ila iki saat oturdular ve kahvaltı yaptılar. Sohbet etmediler hiç. Seslerini hiç duymadık biz. Durmadan WhatsApp'tan ve sosyal medyadan yazışıyorlardı. Şüpheli hareket sergilemediler, çok rahattılar. Çok normallerdi ama konuşma yoktu aralarında. Şüphe verecek hareketleri olmadı. Çantaları yanındaydı ikisinin de" ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAFI GÖRÜNCE YERİMDEN KALKAMADIM"

Terör saldırısını haber aldıktan sonra şaşırdığını ifade eden Bıyık, "Fotoğrafı görünce oturduğum yerden kalkamadım. Çünkü beraber saatlerce oturduk burada. Net bir şekilde ikisini de gördüğüm için şok ve çok kötü oldum. Şaşırdım ve koşarak dükkana geldim" şeklinde konuştu.

Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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