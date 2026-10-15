Turuncu kodlu uyarı sonrası Sakarya Kaynarca'da tarım arazileri sular altında kaldı

Meteoroloji tarafından dün yapılan 'turuncu kodlu' uyarının ardından Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Uzakkışla Mahallesi'nde yaşanan su baskınları nedeniyle geniş tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sakarya ve çevresi için dün yayımladığı 'turuncu kodlu' kuvvetli yağış uyarısının ardından bölgede beklenen sağanak gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kaynarca ilçesinde aralıksız devam eden yoğun yağış, kırsal kesimlerde taşkınlara yol açtı.

Tarım arazileri göle döndü

Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri olan Uzakkışla Mahallesi'nde (köyünde), su seviyesinin yükselmesiyle birlikte tarım arazileri tamamen sular altında kaldı. Ekili ve dikili alanların göle döndüğü mahallede üreticiler zor anlar yaşarken, arazilerde maddi hasar meydana geldi. Bölgede kuvvetli yağışın aralıksız devam ettiği bildirilirken, su tahliye çalışmaları ve hasar tespiti için ilgili ekiplerin sahadaki takibi sürüyor. Yetkililer, devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek yeni sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı