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Turşu Bidonundan Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle ilgili yaptıkları operasyonda 542 gram uyuşturucu ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi bulundu.

Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 542 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.K. ile A.A. yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 542,40 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi

2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Turşu Bidonundan Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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