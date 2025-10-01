Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Türkiye'yi otostopla gezmeye çalışan yabancı uyruklu genç bir kadın, yolda bindiği otomobilde yaşadığı taciz girişimini sosyal medyada paylaştı. Genç kızın anlattıklarına göre, aracın arka koltuğunda oturan bir erkek kendisini zorla öpmeye çalıştı.

YAŞADIKLARINA İSYAN ETTİ

Yaşananları cep telefonuyla kayda alan genç kadın, olaya büyük tepki göstererek "Bunu başka hiçbir ülkede yaşamadım" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından büyük tepki çekti.

Genç kız, Türkiye'de otostop macerasına devam edip etmeyeceğini ise henüz açıklamadı. Sosyal medya kullanıcıları ise güvenlik sorununa dikkat çekerek, yabancıların ülkeyi gezerken karşılaşabileceği risklerin azaltılması için önlem alınması gerektiğini dile getirdi.