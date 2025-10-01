Haberler

Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım
Haber Videosu

Türkiye'yi otostopla gezmeye çalışan yabancı bir genç kız, bindiği otomobilde arka koltukta oturan adam tarafından öpülmeye çalışıldığı anları paylaştı. Olanlara isyan eden genç kız "Bunu başka bir ülkede yaşamadım" dedi.

Türkiye'yi otostopla gezmeye çalışan yabancı uyruklu genç bir kadın, yolda bindiği otomobilde yaşadığı taciz girişimini sosyal medyada paylaştı. Genç kızın anlattıklarına göre, aracın arka koltuğunda oturan bir erkek kendisini zorla öpmeye çalıştı.

YAŞADIKLARINA İSYAN ETTİ

Yaşananları cep telefonuyla kayda alan genç kadın, olaya büyük tepki göstererek "Bunu başka hiçbir ülkede yaşamadım" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından büyük tepki çekti.

Genç kız, Türkiye'de otostop macerasına devam edip etmeyeceğini ise henüz açıklamadı. Sosyal medya kullanıcıları ise güvenlik sorununa dikkat çekerek, yabancıların ülkeyi gezerken karşılaşabileceği risklerin azaltılması için önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

bu turkıyeye has bıse degıl hangi ulkede olursan ol yaptıgın iş iş degıl avrupa ulkelerı senı evlerıne alıp agırlacak mı sanıyorsun hele guney amerıka ulkelerınde yap bır nehır kenarında elı kolu kesılmıs tecavuz edılmıs halde bulunursun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
Boğazın en pahalısı Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı

Boğazın en pahalısı satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.