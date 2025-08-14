Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'pes' dedirten cinsten bir olay meydana geldi. Yoğun trafikten kaçmak isteyen Almanya plakalı bir aracın sürücü, yaya kaldırımına çıktı. Hem trafik kurallarının hem de vatandaşların can güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar, büyük tepki topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hem trafik kurallarının hem de vatandaşların can güvenliğinin hiçe sayıldığı anlar yaşandı.

YOLU BIRAKTI, KALDIRIMDAN İLERLEDİ

Yoğun trafikten kaçmak isteyen Almanya plakalı bir aracın sürücüsü, yaya kaldırımına çıkarak ilerlemeye başladı. O anlar, bir başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Pek çok kullanıcı, yurt dışından tatil için gelen bazı gurbetçilerin Türkiye'de kuralları hiçe saydığını belirten yorumlarda bulundu. Vatandaşlar, bu tür sorumsuzlukların cezasız kalmaması için yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Bir kişinin yaptığını binlerce gurbetçiye maal etmekte pek doğru değil zannımca... Ama bu sayfadan da ancak bu kadar kalite beklenebilir...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Türkiye nin kuralarına uygun kullanıyor. Bir şey yanlış yaptığını görmedim videoda. Alaman gibi sürünmiyor ki. Adamalr bize saldırıyor, niye doğru sürüyoruz diye.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Almanya da yapamaz ama biz muz cumhuriyeti olduğumuz için sorun yok. Yönetenler utanmıyor, onları seçenler zaten uyanmıyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkıncı:

Baya böbürlenmişler bizim gurbetçiler. Bende gurbette Almanya da yaşıyorum ve görüyorum. Çok geride kalmış insanlara benziyorlar. Para, araç insanı böbürlendiriyor. Onun içinde ben para ya, mala, arabaya önem vermiyorum. Olduğu kadar yardım edebilirsen başka zor durumda insana. YETER ALLAH KARŞISINDA. İNŞALLAH

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Boğazdan gectik, ulan ne oluyor burda. Koyun gibi sürüp seni yerler ülkede, hepsi canavar. sağ sol, kim önce geçerse. O kurallara uyacak.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
