Türkiye'nin savunma kabiliyeti göz doldurdu

Türkiye'nin savunma kabiliyeti göz doldurdu
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Erciyes-2025 Tatbikatı Türkiye'nin askeri gücünü ve stratejik derinliğini gözler önüne sererken, tatbikat tüm kesimlerden büyük takdir topladı.

Erciyes-2025 Tatbikatı Türkiye'nin askeri gücünü ve stratejik derinliğini gözler önüne sererken, tatbikat tüm kesimlerden büyük takdir topladı.

28 Mayıs 2025 tarihinde Kayseri'de icra edilen Erciyes-2025 Birleşik, Müşterek Hava İndirme Tatbikatının, hem ulusal hem de uluslararası alanda Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini ve stratejik vizyonunu bir kez daha en üst düzeyde ortaya koyduğunu söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Tatbikatın seçkin gözlemci günü, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımı ile Şehit Teğmen Hasan Bak Atma, Atlatma Sahası'nda gerçekleştirilmiş, milli savunma anlayışımızın geldiği nokta dünya kamuoyuna güçlü bir şekilde gösterilmiştir. Tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli kamu kurumları ve dost-müttefik 13 ülkeden toplam bin 3 personel katılım sağlamıştır. Bu durum Türkiye'nin sadece kendi sınırlarını değil, aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği korumaya yönelik kararlı duruşunun da açık bir göstergesidir. Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yerli ve milli duruşuyla gönüllerimiz de yer almıştır. Biz şehit ve gazi aileleri için büyük bir değerdir. Bizlere her zaman destek olup, moral ve motivasyonumuzu en üst seviyede olmamıza katkı sağlamıştır. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sahip olduğu tecrübe ve liderlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki etkinliğini artırmakta, personel moral ve eğitim düzeyini daima en üst seviyede tutmaktadır. Bugün elde edilen başarılar, başta Komutanlarımız olmak üzere tüm kahraman Mehmetçiklerimizin disiplinli çalışmaları, fedakarlıkları ve vatan sevgisinin eseridir. Erciyes-2025 Tatbikatı, Türkiye'nin savunma sanayii, stratejik planlama ve çok uluslu operasyon kabiliyetiyle artık sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Gündüz, başta Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu olmak üzere tüm kahraman komutanlara ve Mehmetçiğe teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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