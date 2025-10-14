Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili çarpıcı yorum: Pis kokular yayılıyor

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, intihar ettiği iddia edilse de ailesi bu iddialara şiddetle karşı çıkmıştı.

ADLİ TIP RAPORU: CİNSEL SALDIRIYA DAİR TIBBİ DELİL YOK

Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, genç kadının cinsel saldırıya maruz kaldığına, travmatik etkiyle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadığı kaydedilmişti. Ayrıca raporda, ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiği, ancak bunun intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun ise değerlendirilemediği belirtilmişti.

İKİ FARKLI ERKEĞE AİT DNA TESPİTİ ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

Ancak aynı raporda, Rojin'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği bilgisinin yer alması, olayın intihar olmadığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Avukat Zeynep Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın ilk gününden itibaren kamuoyuna bir intihar algısı sunulduğuna dikkat çekerek, "İlk DNA örneği, sternal yani göğüs bölgesinde tespit edilmiştir. İkinci DNA ise intravajinal, yani vajinanın iç bölgesinde bulunmuştur. Bugün itibarıyla dosyada cinsel saldırı ihtimalinin ortaya çıktığını ve soruşturmanın bu çerçevede yeniden ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

HÜDA PAR'DAN ÇAĞRI: ADALETİN BU KADAR GECİKMESİ BÜTÜN GÜVEN MEKANİZMALARINI YERLE BİR EDİYOR

Rojin'in ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı adalet çağrısında bulunurken, dikkat çeken bir açıklama da HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir'den geldi.

"Rojin Kabaiş meselesi pis kokular yaymaya başladı" diyen Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Soruşturmanın yeniden açılması, ciddiyetle sürdürülmesi ve hakikatin ortaya çıkarılması gerekiyor. Adli Tıp Kurumu raporlarının gizlendiği iddiası çok vahimdir. Hepimiz Rojin Kabaiş'in ailesiyiz. Gerçeğin ortaya çıkarılması, artık toplumsal bir beklentiye dönüşmüştür. Adaletin bu kadar gecikmesi, bütün güven mekanizmalarını yerle bir ediyor."

Demir'in açıklaması şu şekilde;