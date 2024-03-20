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Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG'li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ı yakaladı

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Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/ Ypg'li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ı Zeytin Dalı Harekat Alanı'na sızmaya çalışırken yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suriye Milli Ordusu Mehmet Kılıç Türkiye YPG PKK Suriye Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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