Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG'li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ı yakaladı
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/ Ypg'li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ı Zeytin Dalı Harekat Alanı'na sızmaya çalışırken yakaladı
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/ Ypg'li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ı Zeytin Dalı Harekat Alanı'na sızmaya çalışırken yakaladı
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