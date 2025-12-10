'Türkiye denizlere hakim oldukça gücüne güç katmıştır'

Türkiye'nin tarih boyunca denizlere hakim oldukça güçlü olduğunu; denizlerden çekildiği dönemlerde ise bedel ödediğini dile getiren, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile bu gücün en üst seviyelere çıktığını söyledi.

Mavi vatanın her bir dalgasında özgürce nefes alınabiliyorsa, bunun en büyük sebebinin yerli ve milli bir deniz gücü inşa eden kararlı irade olduğunu ifade eden Gündüz, bu iradenin öncülerinden birinin de Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olduğunu kaydetti. Gündüz, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu liderliğinde; yerli fırkateynler,

korvetler, karakol ve çıkarma gemileri, milli denizaltılar ve artık Türkiye'nin milli uçak gemisi yükseliyor. Dün başkalarından alıyorduk. Bugün biz yapıyor, yarın ise dünyaya imza atacak bir seviyeye ilerliyoruz. Bu sadece bir askeri gücün inşası değil;

küresel denizlerde Türkiye'nin iradesinin ilanıdır. Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de; 92 savaş gemisiyle, 66 deniz hava unsuruyla, 16 bin 900 kahraman personelle, üç denizde tek yürek, tek bayrak, tek hedef. İHA ve insansız deniz araçlarımızla geliştirilen yeni taktikler, mavi vatanın her noktasında görünmez, ulaşılmaz ve caydırıcı bir güç oluşturuyor. Mavi vatan artık sadece bir doktrin değil; milli gururumuzun, bağımsızlığımızın ve geleceğimizin canlı bir sembolüdür. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu nezdinde, Türk Deniz Kuvvetlerimizin her bir mensubuna şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar sayesinde biliyoruz ki,

denizler bizimdir. Ufkumuz bağımsızdır. Mavi vatan emin ellerdedir. Şehit ve gazi aileleri olarak yerli ve milli duruşuyla öne çıkan Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun ve kahraman denizcilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ŞIRNAK